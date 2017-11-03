В Башкирии возьмутся за решение проблем уфимского речного училища

Уфимский филиал ГУМРФ им. Адмирала Макарова переживает не лучшие времена. На многочисленные проблемы вчера пожаловался директор образовательного учреждения Николай Бричкин на выездном совещании, организованном госкомтрансом республики. Для решения накопившихся проблем было принято решение создать попечительский совет.

За последние 10 лет уфимское речное училище реформировалось три раза, и сейчас вновь находится в стадии реформирования.

- Мы уже сами не знаем, как мы называемся, - посетовал Николай Бричкин, выступая на заседании, добавив, что за эти годы сократилось и число специальностей - с восьми до трех.

Помимо всего прочего срок обучения здесь фактически равен вузовскому, а потому многие абитуриенты предпочитают сразу университет. Выпускники уезжают работать за пределы Башкирии, а государственная поддержка самого образовательного учреждения между тем сокращается.

- В этом году нам дали всего 75 бюджетных мест, - возмутился Николай Бричкин. - Меньше 180 у нас никогда не было. - Я не понимаю, может быть, какие-то проблемы в федеральном агентстве, но у нас и заработная плата, и нагрузка преподавателей, и вот приходится нам здесь кувыркаться.

Денег образовательной организации не хватает на самое необходимое - даже на коммунальные расходы. Если в 2015 году государственные субсидии составили 65 миллионов, то в прошлом году - 55, а в этом - уже 42 миллиона рублей.

- Ни одной копейки государство не дает на коммунальные услуги, - добавил Николай Бричкин. - Все что нам направляют на повышение зарплаты учителям, я плачу за тепло и электричество.

Еще одной проблемой является то, что в речном училище согласно требованиям минобразования России необходимо создать кафедру практической подготовки. По мнению Бричкина, образовательная организация не справится с решением этой проблемы самостоятельно. В связи с этим он обратился ко всем присутствующим на заседании руководителям предприятий с предложением создать специальный попечительский совет. Возглавить ее он предложил председателю госкомтранса республики Тимуру Мухаметьянову. Руководитель транспортного ведомства эту идею поддержал.

Мнение эксперта

Вадим Гайдук, доктор политических наук, кандидат юридических наук, заместитель председателя Общественного совета при госкомтрансе Башкирии:

- То, что за последние пять лет госкомтранс республики провел такое расширенное заседание с приглашением заинтересованных лиц - это уже большой плюс. Тут я вижу инициативу и креативный подход лично нового председателя госкомтранса Тимура Мухаметьянова. Что касается попечительского совета, самое главное, чтобы он не превратился в очередной "фасадный" орган. Инициатива Бричкина - здравая, и его энергии на это хватит при поддержке власти и корпоративного сегмента нашей республики. В связи с этим в попечительский совет должны войти и ведущие ученые в этой области, и институты гражданского общества, и обязательно бизнес. А сегодня есть структуры, которые реально готовы вкладываться в подготовку будущих кадров, и мы готовы совместно с училищем обсудить эти вопросы.