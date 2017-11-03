В Башкирии места для инвалидов на парковке появились благодаря прокурорам
Сегодня, 13:18ОбществоЗлата Зукович
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До прокурорского вмешательства на парковке сельсовета не было мест для инвалидов.
На парковке перед администрацией Шаранского сельсовета Башкирии отсутствуют места для автомобилей инвалидов, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Прокуратура внесла в адрес главы администрации сельсовета представление, потребовав устранить допущенные нарушения. После вмешательства прокуратуры на парковке установили знаки и сделали дорожную разметку для инвалидов.
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