В Аргентине студент женился на своей 91-летней бабушке

В Аргентине общество бурно обсуждает историю 23-летнего студента, женившегося на своей 91-летней двоюродной бабушке.

Как пишет издание Dni.ru, после смерти женщины, он надеялся получать ее пенсию как вдовец.

Как рассказал Маурисио Оссола, он вступил в брак со своей пожилой родственницей Иоландой в феврале 2015 года. Тогда ему было 23 года, а его супруге 91 год.

Но в конце апреля 2016 года Иоланда скончалась от сепсиса. В этом же году, едва став вдовцом, Маурисио начал распоряжаться пенсией бабушки.

После смерти пенсионерки молодой человек надеялся на то, что всегда будет распоряжаться ее деньгами как вдовец. Но соцслужбы отклонили его заявление, заявив, что им ничего не известно о браке Маурисио и Иоланды. Соседи пары тоже ничего не знали об их браке.