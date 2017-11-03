Работает ли реформа ОСАГО в Башкирии

Медиакорсеть опросила участников рынка.

На прошлой неделе стало известно о том, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обратились в Центробанк с письмом. Напомним, что в мае 2017 года в России вступили в силу требования о приоритете восстановительного ремонта при ДТП над денежными выплатами по ОСАГО.

Текст письма опубликовала газета «Известия». В тексте утверждается, что прямое урегулирование убытков по ОСАГО в стране так и не заработало. Дилеры жаловались на то, что страховщики не заключают с ними договоры и не направляют к ним на ремонт гарантийные автомобили, а также на то, что существующие нормы денежных выплат по ОСАГО вынуждают использовать при авторемонте старые запчасти, а это, в свою очередь, ведет к потере гарантии. Медиакорсеть решила выяснить, как обстоят дела в Башкирии.

Опрошенные нами автодилеры эту ситуацию подтвердили.

- Да, такие проблемы есть, - сказал один из сотрудников компании «Тойота-центр». - Сегодня мы работаем с Росгосстрахом, Ингосстрахом, но проблемы с ОСАГО есть всегда. Тех выплат, которые сегодня мы получаем, не хватает на покупку новых запчастей. Например, заезжает Camry на замену бампера. По договору РСА стоимость составляет 5,5 тысяч рублей, а мы оригинальную деталь покупаем за 12 тысяч. Конечно, это не выгодно.

В отделении Национального банка по РБ сообщили, что о наличии проблем в этой сфере им неизвестно.

Представили страховых компаний заявляют, что реформа работает.

- Мы, как и положено, работаем по новой системе. Те автомобили, которые находятся на гарантии, мы направляем к официальным дилерам, оставшиеся - в другие сертифицированные автосервисы, - говорит руководитель регионального офиса «Росгосстраха» Юрий Шпизель.

По его словам, компания заключила договоры практически со всеми дилерами, а также с большинством автосервисов. Автовладельцу предоставляется список, из которого он может выбрать автосервис.

– Если автовладелец не доволен качеством ремонта, то он может обратиться в страховую компанию, написать претензию. После того, как претензия будет рассмотрена, мы обязаны эту ситуацию исправить. Тогда мы можем вновь отправить автомобиль на ремонт. В том случае, если по каким-то причинам мы не можем исправить ситуацию, то будем решать вопрос о выплатах. Однако с мая по октябрь таких ситуаций было всего 3-4, - говорит Юрий Шпизель.

Позицию автодилеров он комментировать отказался.

Директор республиканского филиала «Ресо-гарантия» Елена Рябова также рассказала, что ее компания работает по новой схеме.

- Еще до момента, когда были внесены изменения в закон по ОСАГО, мы уже предлагали всем клиентам ремонт в сервисе. У нас заключены договоры с дилерами, куда мы направляем на ремонт автомобили до двух лет, а также с универсальными автосервисами. Сегодня у нас порядка 15-20 автосервисов в Уфе и 10 – 15 – по Башкирии. Мы полностью справляемся с задачей предоставить сервис клиенту в радиусе 50 км от места жительства, - говорит Елена Рябова.

По ее словам, проблем с тем, что автовладельцам не довольны ремонтом, практически нет.

- С мая было только две жалобы, которые касались колористики, подбора цвета автомобиля. Все эти вопросы были решены в автосервисе в досудебном порядке, - отмечает Елена Рябова.

В тоже время она отмечает, что пока в 50% случаев компания выплачивает страховку деньгами, так как автовладельцы приходят с полисами, которые были оформлены до 1 мая этого года.

- Клиенты со старыми полисами хотят получить деньги, это их право – платим, - говорит Елена Рябова.

Связаться с другими страховыми компаниями не удалось.

Автоэксперты, в свою очередь, отмечают, что сейчас ситуация на рынке ОСАГО неоднозначная: в одних случаях страховые компании выплачивают деньги, в других – делают ремонт.

- Все рассматривается индивидуально, некоторым автовладельцам страховые компании платят деньги, другим – делают ремонт. Их логику объяснить сложно: бывает, что готовим материалы по двум аналогичным ситуациям – в одном случае платят деньги, в другом – делают ремонт, - говорит юрист компании «Абсолют-эксперт» Наиль Бикбулатов.

Юрист отмечает, что многие автосервисы не хотят брать автомобили на ремонт из-за того, что это просто им не выгодно.