Жителям Башкирии без вакцины от коронавируса советуют избегать общественных мест

Жителям Башкирии без вакцины от коронавируса советуют избегать общественных мест
Жителям Башкирии без вакцины от коронавируса советуют избегать общественных мест
Вчера, 19:42ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Заболевших от коронавируса в Башкирии быстро становится больше.

С 4 октября в республике вводятся ограничения, связанные с сильным ростом заболевших коронавирусом. В частности, совершеннолетние смогут посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, а также массовые мероприятия только при наличии справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе в течение последнего полугода.

Роспотребнадзор Башкирии советует соблюдать самоизоляцию людям, которые еще не прошли вакцинацию или не могут поставить прививку из-за медотвода.

Напомним, в настоящее время в Башкирии регулярно обновляются рекорды по заболевшим и смертельным исходам от коронавируса. В соцсетях пользователи предупреждают, что симптоматика течения болезни в регионе указывает на распространение дельта-штамма.

Новые ограничения в регионе ожидаются в две последующие недели.

Материалы по теме:
здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы