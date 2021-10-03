Жителям Башкирии без вакцины от коронавируса советуют избегать общественных мест

С 4 октября в республике вводятся ограничения, связанные с сильным ростом заболевших коронавирусом. В частности, совершеннолетние смогут посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы, а также массовые мероприятия только при наличии справки о вакцинации или перенесенном коронавирусе в течение последнего полугода.