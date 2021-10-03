В Башкирии планируют ежегодно строить не менее 10 газозаправочных станций

К 2025 году ожидается, что в Башкирии их будет 58.

На строительство газовых автозаправок планируется направить 720 млн руб. из федерального бюджета, около 120 млн руб. — из республиканского. По информации пресс-службы правительства Башкирии, планируется создавать не менее десяти таких заправок ежегодно. Также планируется выделять субсидии в размере 143,7 млн руб. предпринимателям, которые занимаются переоборудованием транспорта с бензиновой системы на газовую, в том числе — ИП и самозанятых. Субсидии будут покрывать до половины стоимости газобаллонного оборудования и установочных работ. Предполагается, что этот комплекс мер позволит переоборудовать более 2 тыс. машин каждый год. Автовладельцы также смогут получить поддержку в рамках программы «Газпрома» — около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан. Важно, что срок эксплуатации машины не должен превышать восьми лет. По данным Министерства промышленности РБ, сейчас на дорогах республики действуют 28 газонаполнительных станций. В 2023 году предполагается открыть еще 20 газовых станций, к концу 2024-го их число планируется довести до 58.

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