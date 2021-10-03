В Башкирии планируют ежегодно строить не менее 10 газозаправочных станций

В Башкирии планируют ежегодно строить не менее 10 газозаправочных станций
В Башкирии планируют ежегодно строить не менее 10 газозаправочных станций
Вчера, 19:07ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
К 2025 году ожидается, что в Башкирии их будет 58.

На строительство газовых автозаправок планируется направить 720 млн руб. из федерального бюджета, около 120 млн руб. — из республиканского. По информации пресс-службы правительства Башкирии, планируется создавать не менее десяти таких заправок ежегодно.

Также планируется выделять субсидии в размере 143,7 млн руб. предпринимателям, которые занимаются переоборудованием транспорта с бензиновой системы на газовую, в том числе — ИП и самозанятых. Субсидии будут покрывать до половины стоимости газобаллонного оборудования и установочных работ. Предполагается, что этот комплекс мер позволит переоборудовать более 2 тыс. машин каждый год.

Автовладельцы также смогут получить поддержку в рамках программы «Газпрома» — около 30% от стоимости перевода автомобиля на метан. Важно, что срок эксплуатации машины не должен превышать восьми лет.

По данным Министерства промышленности РБ, сейчас на дорогах республики действуют 28 газонаполнительных станций. В 2023 году предполагается открыть еще 20 газовых станций, к концу 2024-го их число планируется довести до 58.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы