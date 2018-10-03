В Уфе застройщик оспаривает в суде статус памятника истории и культуры

ООО «СтроиТЭК» обратилось в Арбитражный суд Башкирии с иском по вопросу законности внесения Дома Тихониных в перечень выявленных объектов культурного наследия и единый госреестр памятников истории и культуры. Об этом Управление по госохране объектов культурного наследия РБ в ответе на обращение одного из граждан, потребовавшего привлечь к ответственности застройщика, покушающегося на старинное здание.

Напомним, компания «СтроиТЭК» занимается застройкой квартала, ограниченного улицами Султанова, Чернышевского, Гафури и Свердлова в Ленинском районе Уфы, сообщает Управление по государственной охране объектов культурного наследия РБ.

Установлено, что ООО «СтроиТЭК» по периметру здания объекта культурного наследия монтировало ограждение из профнастила, препятствующее визуальному восприятию памятника архитектуры и ограничивающее доступ к нему. Кроме того, сотрудниками ООО «СтроиТЭК» в границах территории объекта культурного наследия был незаконно вырыт котлован размером 2*3 м, глубиной 2,5-3 м. Данные действия юридического лица были расценены судом в качестве грубых нарушений Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

ООО «СтроиТЭК» судом был признан виновным и ему назначен штраф в размере 600 тысяч рублей. Вместе с ним привлечен к административной ответственности и собственник дома, которым по закону является администрация Уфы.

Между тем, в марте Дом Тихониных был внесен в единый госреестр объектов культурного наследия народов России. Однако затем судебная историко-культурная экспертиза признала, что данный дом все-таки не имеет исторической ценности и, соответственно, был включен в реестр с нарушениями. На проведении такой экспертизы настоял застройщик и предпринял попытку добиться снятия охранного статуса с Дома Тихониных через суд.

- За время судебных тяжб, с января 2017 года, судья Кручинина четыре раза накладывала обременения и запреты, но несмотря на это, Дом Тихониных 11 сентября 2018 года уже приказом Министерства культуры Российской Федерации был включен в единый госреестр объектов культурного наследия. В настоящее время продолжаются судебные тяжбы застройщика уфимского жилого комплекса «Старый центр» по лишению Дома Тихониных статуса объекта культурного наследия регионального значения, - пояснила юрист Эльза Маулимшина.