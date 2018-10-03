В Башкирии создали Ассоциацию учителей башкирского и родных языков

Решение о создании новой общественной организации приняли на учредительной коференции, сообщили в пресс-службе министерства образования республики.

В ней приняли участие более 130 учителей башкирского языка и литературы, национальных воскресных школ, руководители образовательных организаций с родным (нерусским) языком обучения.

Сопредседателями новоявленной Ассоциации стали учитель башкирского языка Башкирской гимназии-интерната №2 имени Ахмет-Заки Валиди города Ишимбая Рифат Аюпов и директор Татарской гимназии №65 города Уфы Анфиса Галимзянова.

Главная цель Ассоциации, по их словам, - сохранение и развитие родных и государственных языков. При поддержке организации будут организованы площадки для дискуссий, обмена опытом, общения педагогов, способствующие укреплению мира и дружбы народов Башкортостана.

Учредителями Ассоциации учителей башкирского и родных языков Республики Башкортостан выступили ГАУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан», МСОО «Всемирный Курултай (конгресс) башкир», Фонд по сохранению и развитию башкирского языка.

Ассоциация включает в себя шесть методических объединений: учителей башкирского языка и литературы, учителей родного русского языка, учителей родных (нерусского) языков, преподавателей башкирского языка колледжей и высших учебных заведений, руководителей образовательных организаций с родным языком обучения, педагогов дошкольных образовательных организаций с обучением на родном языке и изучением родных языков.

Напомним, госпрограмма «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» была утверждена в конце августа. Программа рассчитана на 2019-2024 годы, без деления на этапы. Ежегодно из регионального бюджета на ее реализацию будет направляться от 101 до 134 млн рублей. Мероприятия программы должны помочь сохранению, изучению и развитию языков. Главным индикатором будет оценка населением возможностей, которые есть в республике для овладения языками.

Общая сумма расходов госпрограммы составляет 683 млн рублей на шесть лет, из этого 32 млн рублей выделено русскому языку, 172 млн 530 тысяч рублей – башкирскому, 478 млн 700 тысяч рублей – родным языкам.

Некоторые общественники, между тем, с этим не согласны и требуют на развитие программы миллиард.