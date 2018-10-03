В Башкирии ищут пропавшего на Иремели туриста

29 сентября со стороны Тюлюка при восхождении на Иремель потерялся 37-летний житель Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Мужчина был в группе туристов, но так и не вернулся с горы.

Поиски пропавшего мужчины в Белорецком районе до сих пор ведут спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета.