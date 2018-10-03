В Башкирии ищут пропавшего на Иремели туриста

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О мужчине ничего не слышно с минувшей субботы.
29 сентября со стороны Тюлюка при восхождении на Иремель потерялся 37-летний житель Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Мужчина был в группе туристов, но так и не вернулся с горы.
Поиски пропавшего мужчины в Белорецком районе до сих пор ведут спасатели аварийно-спасательной службы госкомитета.
Специалисты призывают обязательно сообщать о прибытии в конечный пункт, чтобы спасатели вышли на поиски в случае, если туристы не вернулись. Также необходимо всего регистрировать свой туристический маршрут для безопасности и оказания своевременной медицинской помощи во время похода.
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