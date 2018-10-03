В Баренцевом море две российские субмарины отработали запуск торпед
Накануне в Баренцевом море завершились противолодочные учения, в которых были задействованы две атомные подводные лодки Северного флота России.
Члены экипажей субмарин осуществили запуск торпед под водой. Об этом третьего октября пишет газета «Известия».
Учения подводных лодок длились несколько суток и проходили в два этапа. Сначала российские подводники продемонстрировали свои навыки в поиске и слежке за противником. Для поиска вражеских субмарин моряки использовали гидроакустическое вооружение. Кроме этого на первом этапе моряки отработали маневры уклонения и отрыва от погони. Здесь большое внимание было уделено гидроакустической маскировке.
Вторая часть учений заключалась в отработке маневров по постановке ложных целей и уклонения от торпед вражеских кораблей. В конце участвующие в маневрах подлодки провели стрельбы в режиме охоты за «противником».
По словам командующего Северным флотом России адмирала Николая Евменова, учения были успешными. Однако это пока только предварительная оценка.