В Баренцевом море две российские субмарины отработали запуск торпед

Члены экипажей субмарин осуществили запуск торпед под водой. Об этом третьего октября пишет газета «Известия».

Учения подводных лодок длились несколько суток и проходили в два этапа. Сначала российские подводники продемонстрировали свои навыки в поиске и слежке за противником. Для поиска вражеских субмарин моряки использовали гидроакустическое вооружение. Кроме этого на первом этапе моряки отработали маневры уклонения и отрыва от погони. Здесь большое внимание было уделено гидроакустической маскировке.

Вторая часть учений заключалась в отработке маневров по постановке ложных целей и уклонения от торпед вражеских кораблей. В конце участвующие в маневрах подлодки провели стрельбы в режиме охоты за «противником».