Россиян оградят от рискованных инвестиций

Регулятор присвоит каждому инструменту паспорт с подробной информацией об опасностях вложений. Об этом третьего октября пишет газета «Известия».

Инициатива Банка России должна защитить финансово неграмотных россиян. Паспорт расскажет клиентам, желающим получать высокую доходность, о повышенных рисках. Перед совершением вложения граждане должны будут ознакомиться с документом.

Тех кого признают неквалифицированными инвесторами не смогут приобретать финансовые продукты без паспорта. Желающих инвестировать в более сложный инструмент заставят сдавать онлайн-экзамены на Московской бирже, сообщили в ЦБ.

Инвестиционный паспорт будет давать информацию о характеристиках финансовых инструментов, а также рисках, которые появляются при их использовании. Содержание документов будет соответствовать уровню нормативного акта регулятора. Ради этого в законы внесут соответствующие изменения.

В Банке России подчеркнули, что присвоение паспортов продуктам на фондовом рынке должно защитить неквалифицированных российских инвесторов от необдуманных вложений. Таким клиентам по умолчанию нельзя будет предложить сложные финансовые инструменты. Брокер либо доверительный управляющий обязаны будут оценить степень рисков и степень адекватности их оценки инвестором. В случае несоответствий клиенту предложат воспользоваться более простыми и понятными финансовыми инструментами.

У каждого инвестора появится свой статус. Присваивать его будет брокер, исходя из требований Центробанка. Квалифицированными инвесторами считаются только те люди, которые имеют ценные бумаги не менее чем на шесть миллионов рублей, минимум 2-летний стаж работы в организации, проводящей сделки на рынке. У квалифицированного инвестора должно быть высшее экономическое образование или определенные квалификационные аттестаты и сертификаты, а также депозиты на сумму не менее шести миллионов рублей. Все остальные клиенты считаются неквалифицированными инвесторами.