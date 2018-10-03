Москалькова поддержала частичную декриминализацию 282-й статьи УК
Сегодня, 20:08Общество
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По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, идея президента России Владимира Путина частично декриминализировать 282-ю статью УК должна быть всеми поддержана.
Чиновница считает, что такой подход говорит о зрелости гражданского общества. Об этом третьего октября пишет газета «Известия».
Инициатива Путина смягчить наказание «за разжигание ненависти или вражды» демонстрирует, что президент следит за гражданским обществом. Последнее уже довольно зрелое, уверена Москалькова.
Решение Путина о частичной декриминализации 282-й статьи может стать поводом к разговорам о том, что власть и общество способны находить компромисс. Значит цивилизованный и взаимоуважительный диалог возможен, сообщила Москалькова.
Сегодня Владимир Путин направил в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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