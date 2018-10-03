Москалькова поддержала частичную декриминализацию 282-й статьи УК

Чиновница считает, что такой подход говорит о зрелости гражданского общества. Об этом третьего октября пишет газета «Известия».

Инициатива Путина смягчить наказание «за разжигание ненависти или вражды» демонстрирует, что президент следит за гражданским обществом. Последнее уже довольно зрелое, уверена Москалькова.

Решение Путина о частичной декриминализации 282-й статьи может стать поводом к разговорам о том, что власть и общество способны находить компромисс. Значит цивилизованный и взаимоуважительный диалог возможен, сообщила Москалькова.