Матвиенко планирует сдвинуть сроки рассмотрения бюджетных отчетов

Вопросы исполнения бюджета предлагается рассматривать на весенней сессии. Об этом пишет RNS.

По словам руководителя Совета Федерации, подводить итоги предыдущего года в октябре слишком поздно. К тому же как раз в это время составляется бюджет на последующие годы.

Матвиенко предложила готовить отчет об исполнении бюджета таким образом, чтобы на различных этапах можно было сокращать сроки. В результате появится возможность рассматривать документ в конце весенней сессии. Подведение итогов не должно наслаиваться на рассмотрение документов предстоящих лет.

Антон Силуанов поддержал инициативу главы Совфеда. Он сказал, что Кабинет министров с технической точки зрения готов получать отчет об исполнении бюджета за прошлый год в апреле. Однако тут нужно задать вопрос Счетной палате России. Успеет ли она подготовить все необходимые документы. Органы власти должны выстроить между собой новую цепочку взаимодействия. Если все получится, то итоги исполнения прошлогоднего бюджета будут рассматриваться в июне-июле каждого года.