Ливинский рассказал о реализации проекта цифровых сетей в Псковской области

В рамках Российской энергетической недели состоялась встреча генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского и главы компании Enel Франческо Стараче. Они обсудили вопросы сотрудничества двух компаний в сфере цифровизации электросетевого комплекса России.
Как сообщает газета «Новые известия», главы крупнейших энергосетевых компаний в мире сообщили, что сотрудничество находится на стадии активной реализации проектов по созданию интеллектуального кластера цифровых технологий в Псковской области.
Отмечается, что в рамках проекта планируется установить программно-аппаратный комплекс, который состоит из управляемых элементов сети, высокотехнологичные дистанционные системы учета данных о потреблении энергии, а также мощную комплексную систему, контролирующую работу всех элементов сети.
Проект создан для того, чтобы увеличить эффективность транспортировки электричества и снизить затраты на потери компании, а также организовать контроль расхода электроэнергии и уменьшить операционные и инвестиционные затраты организации.
После внедрения технологии в России появится не только ощутимый экономический эффект, но также образуется отличная база для развития бизнеса в сфере электроэнергии.