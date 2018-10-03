Ливинский рассказал о реализации проекта цифровых сетей в Псковской области

Как сообщает газета «Новые известия», главы крупнейших энергосетевых компаний в мире сообщили, что сотрудничество находится на стадии активной реализации проектов по созданию интеллектуального кластера цифровых технологий в Псковской области.

Отмечается, что в рамках проекта планируется установить программно-аппаратный комплекс, который состоит из управляемых элементов сети, высокотехнологичные дистанционные системы учета данных о потреблении энергии, а также мощную комплексную систему, контролирующую работу всех элементов сети.

Проект создан для того, чтобы увеличить эффективность транспортировки электричества и снизить затраты на потери компании, а также организовать контроль расхода электроэнергии и уменьшить операционные и инвестиционные затраты организации.