Экс-владелец «Уралкалия» требует от Sotheby’s выплаты 380 млн долларов
Бывший хозяин «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев подал иск в суд на аукционный дом Sotheby’s.
Бизнесмен обвинил организацию в содействии мошенничеству. Об этом пишет RNS.
По словам Рыболовлева, Sotheby’s помогал швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье продавать ему картины по завышенной цене. Экс-глава «Уралкалия» требует от аукционного дома выплаты компенсации морального вреда в размере 380 миллионов долларов.
В своем иске Рыболовлев указал, что за 10 лет купил при содействии Ива Бувье 38 картин. В целом на полотна им было потрачено два миллиарда долларов. Российский предприниматель считает, что переплатил, а Бувье на этих сделках получил необоснованно большую прибыль. Рыболовлев хочет, чтобы арт-дилер вернул ему свыше миллиарда долларов.
Sotheby’s принимал участие в реализации трети купленных российским бизнесменом полотен. Рыболовлев полагает, что руководство аукционного дома знало о получении Бувье необоснованно крупной выгоды.
Представители Sotheby’s назвали иск Рыболовлева «абсолютно недостойным». Своей вины аукционный дом не признает. Организация уже обратилась в суд Швейцарии с требованием заблокировать иск российского бизнесмена. Год назад Ив Бувье и Sotheby’s нечто подобное уже проделывали. Тогда Рыболовлев обращался суд Великобритании. Сейчас же истец решил попробовать выиграть дело в США.
Защитник Бувье Даниэль Вальтер Леви пока не комментирует новый иск Дмитрия Рыболовлева.
Отметим, что российский предприниматель недоволен стоимостью приобретенных им полотен «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, «Водяные змеи II» Густава Климта и картин Модильяни.