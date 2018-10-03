Экс-владелец «Уралкалия» требует от Sotheby’s выплаты 380 млн долларов

Бизнесмен обвинил организацию в содействии мошенничеству. Об этом пишет RNS.

По словам Рыболовлева, Sotheby’s помогал швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье продавать ему картины по завышенной цене. Экс-глава «Уралкалия» требует от аукционного дома выплаты компенсации морального вреда в размере 380 миллионов долларов.

В своем иске Рыболовлев указал, что за 10 лет купил при содействии Ива Бувье 38 картин. В целом на полотна им было потрачено два миллиарда долларов. Российский предприниматель считает, что переплатил, а Бувье на этих сделках получил необоснованно большую прибыль. Рыболовлев хочет, чтобы арт-дилер вернул ему свыше миллиарда долларов.

Sotheby’s принимал участие в реализации трети купленных российским бизнесменом полотен. Рыболовлев полагает, что руководство аукционного дома знало о получении Бувье необоснованно крупной выгоды.

Представители Sotheby’s назвали иск Рыболовлева «абсолютно недостойным». Своей вины аукционный дом не признает. Организация уже обратилась в суд Швейцарии с требованием заблокировать иск российского бизнесмена. Год назад Ив Бувье и Sotheby’s нечто подобное уже проделывали. Тогда Рыболовлев обращался суд Великобритании. Сейчас же истец решил попробовать выиграть дело в США.

Защитник Бувье Даниэль Вальтер Леви пока не комментирует новый иск Дмитрия Рыболовлева.