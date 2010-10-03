Жители частных домов теперь могут отправлять посылки с мусором

Жителями поселков достаточно будет сложить отходы в мусорный мешок желтого цвета и оставить в специально оговоренном месте на дороге. Мусоровоз раз в неделю с 8 утра и до 10 вечера станет собирать приготовленные мусорные «посылки» и отвозить на полигон в Черкассах. За один рейс мусоровоз увозит около 100 мешков.

Отходы, оставленные не в специальных мешках, мусоросборщики проигнорируют. Одноразовые мешки для мусора желтого цвета объемом 110 литров продаются в магазинах по 28 рублей 50 копеек за штуку.

Как рассказал «МКС» начальник отдела эксплуатации спецавтохозяйства Уфы Ринат Бикинин, это специальные фирменные пакеты разработанные уфимскими коммунальщиками. Покупая такой мешок, домовладелец фактически расплачивается за сбор отходов, а пока в поселках стояли мусорные контейнеры, взимать с жильцов плату за транспортировку мусора было проблематично.

«Мусорный» эксперимент длится уже второй месяц. Сначала новый метод обкатали на жителях поселков Самохваловка, Базелеевка, Елкибаево, теперь же мусор в мешках будут собирать в Максимовке, Миловке и Михайловке.

По словам г-на Бикинина со временем сбор мусора в мешках начнут во всем частном секторе Уфы, в том числе и в центре.

Г-н Бикинин подчеркнул, что новый метод сбора отходов полностью окупает себя, а потому мусорные контейнеры скоро исчезнут с пригородных улиц.

Например, в поселке Максимовка Калининского района Уфы уже предупреждают жителей, что тех, кто по-прежнему будет носить мусор на место привычного сбора, станут привлекать к административной ответственности.