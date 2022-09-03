В Уфе завершается строительство дорог по программе «Стимул»

Всего по программе «Стимул» в Башкирии запланировано построить девять объектов инженерной инфраструктуры в Уфе, Октябрьском, Салавате и Уфимском районе, а также 11 улиц в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске.

В микрорайоне «Яркий» Демского района Уфы благодаря программе «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» завершается строительство четырех дорог. Строительство новых дорог общей длиной более 2,3 км ведется в кварталах № 3, 5, 6, а также около полилингвальной многопрофильной школы в квартале № 5. На эти цели из федерального бюджета выделено более 170 млн руб. — Проектное финансирование федеральной программы «Стимул» обеспечивается только в том случае, если установлены хорошие объемы ввода жилья. В этом плане «Яркий» застраивается активно. Из запланированных к вводу в 2022 году более 130 тысяч квадратных метров жилья в микрорайоне, введены 47 тысяч «квадратов». Кроме того, здесь развита социальная инфраструктура. Поэтому автомобильные дороги, тротуары крайне важны для жителей, — отметил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин. Напомним, недавно посетивший Уфу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин высоко оценил реализацию нацпроектов и темпы ввода жилья в республике. По его мнению, Башкирия является примером того, как выполняются поручения президента страны с точки зрения правильного развития территорий и создания нового качественного жилья. Строительство дорог в Демском районе Уфы начались в январе 2022 года. Проектом предусмотрено строительство проездов с капитальным асфальтобетонным покрытием, велодорожек, беговых дорожек, тротуаров, устройство газонов, обочин и ливневой канализации. На сегодняшний день в кварталах № 3 и 6 работы близятся к завершению. Практически полностью уложен асфальт по проезжей, тротуарной части и велодорожке, идет монтаж бортовых камней и ливневой канализации, выложен грунт под газон. Сейчас строителям предстоит сделать разметки, установить дорожные знаки. Срок сдачи дорог — 3 квартал 2022 года. В квартале № 5 и вокруг школы уже ведется устройство песчано-гравийной смеси, дорожной одежды по проезжей части, тротуару и велодорожке, монтаж ливневой канализации. В середине сентября строители планируют начать укладку асфальтобетонной смеси. Работы должны завершиться к ноябрю этого года. Программа «Стимул» — важная составляющая федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Она направлена на повышение доступности социальных, транспортных и инженерных инфраструктурных объектов, строительство автомобильных дорог, сокращение финансовых и временных издержек строительных компаний, ускорение темпов реализации проектов по возведению жилья. Программа «Стимул» реализуется с 2018 года на условиях софинансирования из федерального, республиканского и местного бюджетов.

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