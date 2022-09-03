В Уфе открыли благотворительный сбор на операцию серьезно раненой вороне

В Уфе открыли благотворительный сбор на операцию серьезно раненой вороне
В Уфе открыли благотворительный сбор на операцию серьезно раненой вороне
Вчера, 10:04ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/shance_ufa
Птицу волонтеры нашли на набережной в Сипайлово, она не могла взлететь и интересовала собак, рассказали в группе помощи бездомным животным «Шанс» 3 сентября.

Волонтеры группы помощи бездомным животным в Уфе «Шанс» на прогулке по Набережной в уфимском Сипайлово обнаружили ворону, которой требовалась помощь. Птица металась по дорожке для пешеходов, ее гоняли играющие дети, по словам волонтеров весьма недвусмысленно смотрели на ворону и гуляющие собаки.

Волонтеры приняли решение помочь окровавленной птице и оказали ей первую помощь, а именно зафиксировали поврежденное крыло, обезболили и дали кровоостанавливающие препараты. Однако несмотря на это птица и сейчас испытывает сильные страдания — вороне требуется операция, стоимость которой около 7-8 тысяч рублей, проводится при этом операция только в одной городской клинике — только там есть газовый наркоз.

Волонтеры будут рады любой, даже минимальной помощи, оказать ее можно перечислив комфортную сумму на реквизиты с пометкой «Ворона».

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