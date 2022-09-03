В ходе спецоперации на Украине погиб снайпер и разведчик из Башкирии Илдар Файрузов

Вчера, 2 сентября в Мечетлинском районе Башкирии в селе Большая Ока прошло торжественное траурное мероприятие, с погибшим в ходе СВО России на Украине военнослужащим-контрактником Илдаром Файрузовым, который родился в 1995 году. В 2013 году Илдара Файрузова призвали на службу в армии, после которой он и заключил контракт.
В администрации Мечетлинского района приводят данные о том, что служил погибший в должности снайпера и старшего разведчика. За период службы Илдар Файрузов был удостоен медалей «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» II степени. Свою последнюю награду — орден имени генерала Минигали Шаймуратова Илдар Файрузов получил уже посмертно, награду передали супруге погибшего.