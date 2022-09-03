В ходе спецоперации на Украине погиб снайпер и разведчик из Башкирии Илдар Файрузов

В ходе спецоперации на Украине погиб снайпер и разведчик из Башкирии Илдар Файрузов
В ходе спецоперации на Украине погиб снайпер и разведчик из Башкирии Илдар Файрузов
Вчера, 11:11ОбществоИрина ДеревянчукФото: администрация Мечетлинского района
Торжественная траурная церемония с участием высокопоставленных чиновников прошла в селе Большая Ока 2 сентября.

Вчера, 2 сентября в Мечетлинском районе Башкирии в селе Большая Ока прошло торжественное траурное мероприятие, с погибшим в ходе СВО России на Украине военнослужащим-контрактником Илдаром Файрузовым, который родился в 1995 году. В 2013 году Илдара Файрузова призвали на службу в армии, после которой он и заключил контракт.

В администрации Мечетлинского района приводят данные о том, что служил погибший в должности снайпера и старшего разведчика. За период службы Илдар Файрузов был удостоен медалей «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» II степени. Свою последнюю награду — орден имени генерала Минигали Шаймуратова Илдар Файрузов получил уже посмертно, награду передали супруге погибшего.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы