В Башкирии простились с погибшим на Украине профессиональным военным Юрием Чумаковым

Сегодня, 3 сентября в Стерлитамаке прошла торжественная траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации России на Украине военнослужащим-контрактником Юрием Чумаковым.
Мэр города Рустем Газизов сделал особый акцент на том, что погибший военнослужащий долгие годы профессионально служил в армии России и принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Также Юрий Чумаков представлен к многочисленным наградам.
Рустем Газизов выразил искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего и заявил, что город окажет семье Юрия Чумакова, его матери и сестре, всю необходимую помощь.