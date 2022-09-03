В Башкирии простились с погибшим на Украине профессиональным военным Юрием Чумаковым

В Башкирии простились с погибшим на Украине профессиональным военным Юрием Чумаковым
В Башкирии простились с погибшим на Украине профессиональным военным Юрием Чумаковым
Вчера, 17:52ОбществоИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Рустема Газизова
Церемония прощания прошла в Стерлитамаке, соболезнования родным и близким погибшего выразил глава города Рустем Газизов в своем телеграм-канале 3 сентября.

Сегодня, 3 сентября в Стерлитамаке прошла торжественная траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации России на Украине военнослужащим-контрактником Юрием Чумаковым.

Мэр города Рустем Газизов сделал особый акцент на том, что погибший военнослужащий долгие годы профессионально служил в армии России и принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Также Юрий Чумаков представлен к многочисленным наградам.

Рустем Газизов выразил искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего и заявил, что город окажет семье Юрия Чумакова, его матери и сестре, всю необходимую помощь.

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