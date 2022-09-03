В Башкирии победителям конкурса по оказанию помощи родителям дадут федеральный грант

Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также Белебеевский, Восточный и Межрайонный центры «Семья» стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.
Подведомственные министерству организации получат поддержку от 2,6 до 5,2 млн руб.
— Денежные средства будут направлены на материально-техническое оснащение. Запланировано приобретение диагностического и реабилитационного инструментария, компьютерной техники, а также повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги родителям детей, а также тем, кто желает принять в семью ребенка из детского учреждения, — комментирует заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина.
Так, Восточный межрайонный центр «Семья» приобретет служебный автомобиль, что позволит обслуживать жителей населенных пунктов Белорецкого района.