В Башкирии победителям конкурса по оказанию помощи родителям дадут федеральный грант

В Башкирии победителям конкурса по оказанию помощи родителям дадут федеральный грант
В Башкирии победителям конкурса по оказанию помощи родителям дадут федеральный грант
Вчера, 18:18ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ привлекло около 13 млн рублей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также Белебеевский, Восточный и Межрайонный центры «Семья» стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей.

Подведомственные министерству организации получат поддержку от 2,6 до 5,2 млн руб.

— Денежные средства будут направлены на материально-техническое оснащение. Запланировано приобретение диагностического и реабилитационного инструментария, компьютерной техники, а также повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги родителям детей, а также тем, кто желает принять в семью ребенка из детского учреждения, — комментирует заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Анна Таболина.

Так, Восточный межрайонный центр «Семья» приобретет служебный автомобиль, что позволит обслуживать жителей населенных пунктов Белорецкого района.

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