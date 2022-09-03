Налоговую задолженность, долги и штрафы жители Башкирии смогут проверить в чат-боте

Налоговую задолженность, долги и штрафы жители Башкирии смогут проверить в чат-боте
Налоговую задолженность, долги и штрафы жители Башкирии смогут проверить в чат-боте
Вчера, 10:42ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Чат-бот в Telegram разработали специалисты службы судебных приставов и республиканский ЦУР, сообщили в пресс-службе ФССП.

Жителям Башкирии станет проще следить за наличием или же отсутствием у них штрафов, а также задолженностей по штрафам и прочим задолженностям. Поможет им в этом новая совместная разработка УФССП по Башкирии и Центра управления республикой.

Теперь ответы на многие вопросы связанные с деятельностью судебных приставов можно получить онлайн. К примеру узнать о долгах, списаниях, взыскании алиментов. Те вопросы которые можно решить только “вживую”, бот тоже поможет решить, он поможет попасть на прием к приставам и даст пояснения как действовать тем. кому не дают покоя коллекторы.

Работает онлайн-помощник приставов в мессенджере Telegram. Чтобы перейти непосредственно в чат-бот и начать работу с ним можно нажать вот сюда.

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