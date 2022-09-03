Налоговую задолженность, долги и штрафы жители Башкирии смогут проверить в чат-боте

Теперь ответы на многие вопросы связанные с деятельностью судебных приставов можно получить онлайн. К примеру узнать о долгах, списаниях, взыскании алиментов. Те вопросы которые можно решить только “вживую”, бот тоже поможет решить, он поможет попасть на прием к приставам и даст пояснения как действовать тем. кому не дают покоя коллекторы.