На Украине погиб разведчик из Башкирии Олег Маленков, ранее служивший в Чечне

На Украине погиб разведчик из Башкирии Олег Маленков, ранее служивший в Чечне
На Украине погиб разведчик из Башкирии Олег Маленков, ранее служивший в Чечне
Вчера, 15:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: vk.com/oleggolov
О погибшем военнослужащем и о церемонии прощания с ним в своих соцсетях рассказал глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов в соцсетях 2 сентября.

Вчера второго сентября в городе-спутнике Уфы Благовещенске состоялась торжественная траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации России на Украине военнослужащим Олегом Маленков. Родился и вырос мужчина в Благовещенске, школу и профессиональное училище закончил здесь же, в Благовещенске,, а после чего отправился отдать служить в армии. Уже после окончания срочной службы Маленков определился с делом своей жизни – он сделал выбор в пользу службы в армии по контракту и стал профессиональным военным.

За плечами у Олега Маленкова немало достижений, в армии он служил в должностях от командира отделения до заместителя командира взвода войсковой разведки. Известно, что за период службы Маленков также участвовал в операциях на территории Чечни и Таджикистана. За период службы Маленкова неоднократно представляли к государственным наградам, он был удостоен двух Орденов Мужества, а также двух медалей «За Отвагу».

В СВО на Украине участвовать Олег Маленков отправился в апреле нынешнего года в составе добровольческого отряда, поехал туда он в качестве командира группы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы