На Украине погиб разведчик из Башкирии Олег Маленков, ранее служивший в Чечне

О погибшем военнослужащем и о церемонии прощания с ним в своих соцсетях рассказал глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов в соцсетях 2 сентября.

Вчера второго сентября в городе-спутнике Уфы Благовещенске состоялась торжественная траурная церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации России на Украине военнослужащим Олегом Маленков. Родился и вырос мужчина в Благовещенске, школу и профессиональное училище закончил здесь же, в Благовещенске,, а после чего отправился отдать служить в армии. Уже после окончания срочной службы Маленков определился с делом своей жизни – он сделал выбор в пользу службы в армии по контракту и стал профессиональным военным. За плечами у Олега Маленкова немало достижений, в армии он служил в должностях от командира отделения до заместителя командира взвода войсковой разведки. Известно, что за период службы Маленков также участвовал в операциях на территории Чечни и Таджикистана. За период службы Маленкова неоднократно представляли к государственным наградам, он был удостоен двух Орденов Мужества, а также двух медалей «За Отвагу». В СВО на Украине участвовать Олег Маленков отправился в апреле нынешнего года в составе добровольческого отряда, поехал туда он в качестве командира группы.

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