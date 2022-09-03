Хабирова пригласили на экскурсию в дом в Черниковке, где почту складывают в бахилы

Хабирова пригласили на экскурсию в дом в Черниковке, где почту складывают в бахилы
Хабирова пригласили на экскурсию в дом в Черниковке, где почту складывают в бахилы
Вчера, 12:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: Liliya Bikblatova vk.com
На пост главы Башкирии о скале Мамбет своеобразно отреагировала жительница дома в Уфе по улице Герцена, 14/2 в комментариях на странице главы Башкирии 3 сентября.

3 сентября Радий Хабиров на своей странице в соцсети опубликовал видео о красотах Башкирии, а именно о скале Мамбет, самой высокой в республике. Однако разделить восторг главы смогли не все. Так например жительница уфимской Черниковки Лилия на странице у главы высказалась о состоянии дома по адресу улица Герцена, 14/2 и пригласила главу туда на бесплатную экскурсию. И по словам женщины там действительно есть на что посмотреть.

— У дома нет ливневок, нет водосточных труб, нет асфальта, нет детской площадки, нет ремонта, вода как на водопаде стекает по фасаду здания! Стена истончилась, раствор вымывается! — негодует автор комментария.

Женщина сообщает и о том, что у дома”трещины по всему периметру на третьем этаже и нет мест полноценных для купания».Приводит жительница дома и ответы чиновников, которых они не видят годами и никак не успокаиваются от их ответов. Однако если этой историей с чиновничьими отписками и домами в пугающем состоянии никого не удивишь, то кое-что в доме на Герцена действительно достойно внимания.

Это почтовый ящик, квитанции так оставляют, в бахилах висят. Это уникальное историческое событие. Можно со всей России приглашать на экскурсии. Это памятник, исторический как разрушать и ничего не делать. Можно провести параллель и посмотреть как работает Жэу- 45 и Ужх Орджоникидзевского района. Приезжайте очень интересно! Это ЗАБАВЫ. Фольклор, народный Эпос!Liliya Bikblatova

Фото:Liliya Bikblatova vk.com

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