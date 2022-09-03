Двоих дебоширов из Башкирии из-за их выходок не пустили в поезд «Новый Уренгой-Уфа»

Двоих дебоширов из Башкирии из-за их выходок не пустили в поезд «Новый Уренгой-Уфа»
Двоих дебоширов из Башкирии из-за их выходок не пустили в поезд «Новый Уренгой-Уфа»
Вчера, 18:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
«Шоу» двое ранее судимых жителей Баймака начали еще на перроне, благодаря чему их не пустили «домой», сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО 2 сентября.

Двое мужчин не смогли попасть в Башкирию из города Новый Уренгой. Препятствием стало их же поведение, ранее судимые 32 и 37-летние товарищи перебрали с алкоголем и начали неподобающе вести себя еще на перроне вокзала в городе Новый Уренгой. Решение о том, что пассажиры, которые громко ругаются матом, странно ведут себя и не реагируют на замечания, не поедут вместе с остальными принял начальник поезда.

Обоих любителей выпить на дорожку задержала полиция и выяснила, что ранее судимые мужчины еще и имеют неоплаченные штрафы за административные правонарушения. Своим поведением на вокзале они прибавили по еще одному протоколу по административной статье «Мелкое хулиганство».

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