В России могут ввести цифровой налог на IT-компании

Они подчеркивают, что сегодня транснациональные корпорации от цифровой индустрии пытаются аккумулировать всю прибыль в одной юрисдикции. Они с большой неохотой делятся доходами. И происходит это только в сильных национальных государствах, которые могут заставить компании платить.