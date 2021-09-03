В России могут ввести цифровой налог на IT-компании

Сегодня его разрабатывает организация экономического сотрудничества и развития. Минимальная ставка данного налога будет не менее 15%. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».
Инициатива на самом деле глобальна. В разработке налога участвуют 130 государств. Если предложение будет реализовано, то собирать налог с IT-компаний станут по месту их работы, а не прописки. Авторы телеграм-канала считают это справедливым.
Они подчеркивают, что сегодня транснациональные корпорации от цифровой индустрии пытаются аккумулировать всю прибыль в одной юрисдикции. Они с большой неохотой делятся доходами. И происходит это только в сильных национальных государствах, которые могут заставить компании платить.
Для РФ и прочих авторов идеи, введение нового налога даст возможность пополнить казну и потратить средства на развитие своей цифровой индустрии, пишет «Мейстер».