В Башкирии Росгвардейца отправили под суд за применение насилия при задержании

Согласно данным «Комитета против пыток» дальнобойщик Александр Артамонов из-за поломки автомобиля остановился на АЗС около Стерлитамака, далее сотрудница станции потребовала у Артамонова убрать машину, а затем вызвала полицию. Так, на место приехали двое сотрудников Росгвардии, среди которых был и обвиняемый. Далее «Комитет против пыток» сообщает, что дальнобойщика ударили по руке, лицу и забрали в отделение УМВД по Стерлитамаку, где не только удерживали 12 часов, но и не давали еду, воду и мобильный телефон. Известно, что у Артамонова были зафиксированы ушиб мягкий тканей лица, ушиб обоих лучезапястных суставов и левого локтевого сустава.