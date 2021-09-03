В Башкирии Росгвардейца отправили под суд за применение насилия при задержании

В Башкирии Росгвардейца отправили под суд за применение насилия при задержании
В Башкирии Росгвардейца отправили под суд за применение насилия при задержании
Вчера, 15:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Росгвардеец Антон Лапшов из Стерлитамака обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении дальнобойщика Александра Артамонова.

В Стелитамаке городской суд будет рассматривать уголовное дело в отношении сотрудника Росгвардии Антона Лапшова, его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Так, отношении Лапшова возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части з статьи 286 УК РФ.

Согласно данным «Комитета против пыток» дальнобойщик Александр Артамонов из-за поломки автомобиля остановился на АЗС около Стерлитамака, далее сотрудница станции потребовала у Артамонова убрать машину, а затем вызвала полицию. Так, на место приехали двое сотрудников Росгвардии, среди которых был и обвиняемый. Далее «Комитет против пыток» сообщает, что дальнобойщика ударили по руке, лицу и забрали в отделение УМВД по Стерлитамаку, где не только удерживали 12 часов, но и не давали еду, воду и мобильный телефон. Известно, что у Артамонова были зафиксированы ушиб мягкий тканей лица, ушиб обоих лучезапястных суставов и левого локтевого сустава.

Как сообщил пострадавший телеграм-каналу «Mash», второму сотруднику Росгвардии, который, по словам Артамонова, также принимал участие в задержании и удержании мужчины, обвинения предъявлены не были.

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