Уфимцы пожаловались на размещение учеников ремонтируемой школы в ангаре

Родственница ученика ремонтируемой школы Диана Лукьянова пожаловалась на условия, в которых учатся «неродные» дети, сообщает «Эхо Москвы в Уфе». По её словам, школьников разместили не в самой школе, а в учебном ангаре.
Женщина беспокоится, что в таких условиях невозможно будет учиться во время дождей или холодное время года. Родители и учителя вынуждены сопровождать детей, но в этом ангаре нет сидений для ожидания, а также отсутствует гардероб. Им приходится ждать учеников на улице.
Хотя в ангаре постарались создать уютную атмосферу, долго учиться в таким условиях, как отметила Лукьянова, неправильно, так как там нет удобств. Помимо этого, чтобы добраться до школы, дети сначала собираются возле 87-й, а затем с учителями идут несколько кварталов до школы № 52.
В администрации города заявили, что ученики младших классов на время ремонта своей школы размещены в отдельно стоящем здании лицея № 52, в котором сделан капремонт, поставлена новая мебель, есть санузлы. Здание используют с декабря 2017 года. Каждый год в кабинетах делают косметический ремонт, влажная уборка проводится ежедневно. Также в уфимской мэрии добавили, что соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Уроки для своих учеников ведут учителя школы № 87. Контракт с подрядчиком ремонта здания школы подпишут не ранее 9 сентября этого года. Ремонт будут делать два месяца.