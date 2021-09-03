Уфимцы пожаловались на размещение учеников ремонтируемой школы в ангаре

В администрации города заявили, что ученики младших классов на время ремонта своей школы размещены в отдельно стоящем здании лицея № 52, в котором сделан капремонт, поставлена новая мебель, есть санузлы. Здание используют с декабря 2017 года. Каждый год в кабинетах делают косметический ремонт, влажная уборка проводится ежедневно. Также в уфимской мэрии добавили, что соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Уроки для своих учеников ведут учителя школы № 87. Контракт с подрядчиком ремонта здания школы подпишут не ранее 9 сентября этого года. Ремонт будут делать два месяца.