Уфимцам предложили платить за отопление авансом

В теплоснабжающей компании порекомендовали заранее внести платёж, чтобы зимой пришлось платить меньше, сообщила пресс-служба компании.
Когда в квитанциях появится графа «Отопление», организация предлагает жильцам вносить аванс за отопление уже с сентября. Сделать это можно любым удобным способом оплаты. Благодаря внесённым заранее платежам, снизится размер платы за коммунальные услуги в отопительный сезон.
Как правило, отопление включают в том случае, когда среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней.
Напомним, сейчас МУП УИС проходит процедуру банкротства. Из-за этого администрация города может потерять три административных здания, поскольку несколько лет назад передавала предприятию эти здания в пользование. Сейчас управляющий компании намерен продать активы, включая и эти объекты.