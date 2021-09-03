Уфимцам предложили платить за отопление авансом

Уфимцам предложили платить за отопление авансом
Уфимцам предложили платить за отопление авансом
Вчера, 09:11ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
МУП УИС рассказало, как жителям Уфы уменьшить платежи за отопление.

В теплоснабжающей компании порекомендовали заранее внести платёж, чтобы зимой пришлось платить меньше, сообщила пресс-служба компании.

Когда в квитанциях появится графа «Отопление», организация предлагает жильцам вносить аванс за отопление уже с сентября. Сделать это можно любым удобным способом оплаты. Благодаря внесённым заранее платежам, снизится размер платы за коммунальные услуги в отопительный сезон.

Как правило, отопление включают в том случае, когда среднесуточная температура воздуха составляет +8 градусов и держится на этом уровне в течение пяти дней.

Напомним, сейчас МУП УИС проходит процедуру банкротства. Из-за этого администрация города может потерять три административных здания, поскольку несколько лет назад передавала предприятию эти здания в пользование. Сейчас управляющий компании намерен продать активы, включая и эти объекты.

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