Уфимцам предложили платить за отопление авансом

Напомним, сейчас МУП УИС проходит процедуру банкротства. Из-за этого администрация города может потерять три административных здания, поскольку несколько лет назад передавала предприятию эти здания в пользование. Сейчас управляющий компании намерен продать активы, включая и эти объекты.