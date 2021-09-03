Самый сухой месяц за 30 лет: Синоптики рассказали, каким был август в Башкирии

Отметим, что вчера, 2 сентября, в Башгидрометцентре сообщали, что в сентябре практически не будет дождей. По данным Гидрометцентра России, в сентябре в Уфе средняя температура воздуха днём достигнет +17 градусов, а ночью будет держаться на уровне +6 градусов. Глава Росгидромета Роман Вильфанд отметил, в этом году переход от лета к осени будет особенно заметен, так как в первые же дни осени понизится температура.