Самый сухой месяц за 30 лет: Синоптики рассказали, каким был август в Башкирии

Самый сухой месяц за 30 лет: Синоптики рассказали, каким был август в Башкирии
Самый сухой месяц за 30 лет: Синоптики рассказали, каким был август в Башкирии
Вчера, 10:08ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В некоторых районах республике за последний месяц лета вообще не было дождей.

За август в республике выпало всего 9% осадков от месячной нормы, что стало новым рекордом по количеству осадков за последние 30 лет. Об этом сообщил Башгидрометцентр.

Сегодня, 3 сентября, а также 4 сентября активизируется циклон над западом республики, благодаря чему в большинстве районов республики пройдут дожди, местами сильные. Существенных осадков не прогнозируется по юго-востоку республики. Ветер будет порывистый. Днём в выходные дни температура воздуха составит всего +13...+18 градусов.

Отметим, что вчера, 2 сентября, в Башгидрометцентре сообщали, что в сентябре практически не будет дождей. По данным Гидрометцентра России, в сентябре в Уфе средняя температура воздуха днём достигнет +17 градусов, а ночью будет держаться на уровне +6 градусов. Глава Росгидромета Роман Вильфанд отметил, в этом году переход от лета к осени будет особенно заметен, так как в первые же дни осени понизится температура.

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