Росавиация пожаловалась на нехватку средств на подготовку пилотов

Как сообщает iz.ru, Федеральное агентство воздушного транспорта обратилось в правительство с просьбой выделить средства из федерального бюджета на 2022–2024 годы, чтобы закупить оборудование, в том числе тренажеры, для обучения пилотов.
В середине лета вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу, Минфину и Росавиации решить проблему покупки тренажеров и оборудования с помощью авиакомпаний и за счет госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Представитель одной из авиакомпании сообщил «Известиям» о том, что на перевозчиков не впервые хотят переложить часть расходов по закупке тренажеров.