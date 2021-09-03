Росавиация пожаловалась на нехватку средств на подготовку пилотов

Росавиация пожаловалась на нехватку средств на подготовку пилотов
Росавиация пожаловалась на нехватку средств на подготовку пилотов
Вчера, 14:21ОбществоФото: pxhere.com
В Росавиации сообщили о дефиците средств на материально-техническое оснащение образовательных учреждений и на подготовку пилотов гражданской авиации.

Как сообщает iz.ru, Федеральное агентство воздушного транспорта обратилось в правительство с просьбой выделить средства из федерального бюджета на 2022–2024 годы, чтобы закупить оборудование, в том числе тренажеры, для обучения пилотов.

В середине лета вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минтрансу, Минфину и Росавиации решить проблему покупки тренажеров и оборудования с помощью авиакомпаний и за счет госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Представитель одной из авиакомпании сообщил «Известиям» о том, что на перевозчиков не впервые хотят переложить часть расходов по закупке тренажеров.

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