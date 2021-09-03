Ректор ВШЭ: Важно увеличить число победителей олимпиад

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов заявил, что количество олимпиад, благодаря которым ученики школ могут поступить на бюджетные места в вузы, должно быть увеличено. Данная позиция была озвучена на площадке VI Восточного экономического форума.

В интервью ТАСС Анисимов рассказал, что поддерживает позицию, которую ранее выражал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Она заключается в увеличении количества олимпиад и увеличении числа их победителей. По словам Анисимова, важно, чтобы в ведущие вузы страны поступали талантливые школьники не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов России. Также ректор НИУ ВШЭ подчеркнул, что важно гарантировать качество олимпиад. Не должен вызывать сомнений факт, что школьник является олимпиадником. Кроме того, Никита Анисимов обратил внимание на необходимость оценки практики работы всех российских олимпиад, анализа проведения их экспертизы. Он подчеркнул, что не следует принимать решение без всестороннего профессионального обсуждения. Анисимов отметил, что был бы рад, если бы Валерий Фальков и другие ответственные за олимпиады люди собрались для такого обсуждения на площадке Высшей школы экономики. Ранее в интервью телеканалу РБК Валерий Фальков сообщил, что необходимо пересмотреть и ужесточить требования к проведению олимпиад для школьников, которые борются за право поступить в вузы без экзаменационных испытаний.

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