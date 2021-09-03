Пресс-конференция с главой, пожары и аванс за отопление. Итоги дня в Башкирии

Пресс-конференция с главой, пожары и аванс за отопление. Итоги дня в Башкирии
Пресс-конференция с главой, пожары и аванс за отопление. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 19:39ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Главные события 3 сентября в Уфе и в Башкирии.

8 сентября в семь часов вечера состоится пресс-конференция с Радием Хабировым. Трансляция будет осуществляться как традиционным способом на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, так и в социальных сетях администрации Главы Республики Башкортостан. Вопрос можно задать в комментариях на страницах в социальных сетях главы, а записать вопрос на видео и оставить его на сайте glavarb.ru.

В Башкирии утвердили даты проведения Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил даты празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующее постановление он подписал вчера, 2 сентября. Документ опубликован на портале правовой информации республики. Ураза-байрам будут праздновать 2 мая, а Курбан-байрам — 9 июля. Эти дни объявлены в республике официальными выходными.

Уфимцам предложили платить за отопление авансом. В теплоснабжающей компании порекомендовали заранее внести платёж, чтобы зимой пришлось платить меньше, сообщила пресс-служба компании. Когда в квитанциях появится графа «Отопление», организация предлагает жильцам вносить аванс за отопление уже с сентября. Сделать это можно любым удобным способом оплаты.

В Башкирии из-за природного пожара в Баймакском районе эвакуировали 16 жителей деревни Галеево. Помимо эвакуации, из-за перехода огня через дорогу Баймак-Сибай, данная трасса временно закрыта. Также на участке дороги Ира-Магнитогорск с 112 по 128 километр введено ограничение движения автомобилей, в связи с плохой видимостью. На участках работают сотрудники ГИБДД и ДПС. Известно, что площадь очага составляет 750 га, из которых 1,5 га — активное горение.

В Октябрьском райсуде Гособвинитель Каримова запросил 4 года лишения свободы для Ильмиры Бикбаевой, которая перевела 6,5 тысяч рублей матери политика Айрата Дильмухаметова. Так, ее обвиняют в финансировании экстремисткой деятельности. Обвинение полагает, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова, потому и переводила деньги на карту его матери в период с 2018 по 2019 года. Однако женщина утверждает, что те 6,5 тысяч рублей она переводила матери заключенного лишь из жалости.

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