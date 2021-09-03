Пресс-конференция с главой, пожары и аванс за отопление. Итоги дня в Башкирии

В Октябрьском райсуде Гособвинитель Каримова запросил 4 года лишения свободы для Ильмиры Бикбаевой, которая перевела 6,5 тысяч рублей матери политика Айрата Дильмухаметова. Так, ее обвиняют в финансировании экстремисткой деятельности. Обвинение полагает, что женщина являлась участницей группы в социальных сетях «Четвертая башкирская республика» и разделяла идеи Айрата Дильмухаметова, потому и переводила деньги на карту его матери в период с 2018 по 2019 года. Однако женщина утверждает, что те 6,5 тысяч рублей она переводила матери заключенного лишь из жалости.