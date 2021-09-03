Пациентов уфимской больницы пытались кормить поддельными продуктами

Так, в пробах обнаружили значительное превышение концентрации жирных кислот, таких как пальмитиновая, содержание которой в масле составило 37,2%, олеиновая (41,5%), линолевая (14,3 %). Эти кислоты, как правило, характерны для растительных жиров. При этом жирные кислоты молочных жиров, например масляная, каприновая и каприловая, отсутствовали. Специалисты пришли к выводу, что продукт не является сливочным маслом.