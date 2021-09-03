Пациентов уфимской больницы пытались кормить поддельными продуктами

Пациентов уфимской больницы пытались кормить поддельными продуктами
Пациентов уфимской больницы пытались кормить поддельными продуктами
Вчера, 08:41ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Исследования показали, что состав продукта отличался от описания на упаковке.

В клиническую больницу №13 Уфы для питания пациентов поставили фальсифицированное масло. Поставщиком оказалась компания из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Поддельным продуктом стало «Масло сливочное. Крестьянское» жирностью 72,5 %. В одной партии было 100 килограммов масла. Эксперты ведомства изучили состав продукта и выявили нарушения.

Так, в пробах обнаружили значительное превышение концентрации жирных кислот, таких как пальмитиновая, содержание которой в масле составило 37,2%, олеиновая (41,5%), линолевая (14,3 %). Эти кислоты, как правило, характерны для растительных жиров. При этом жирные кислоты молочных жиров, например масляная, каприновая и каприловая, отсутствовали. Специалисты пришли к выводу, что продукт не является сливочным маслом.

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