Партия пенсионеров: Молчаливое большинство населения в России должно заговорить

Партия пенсионеров: Молчаливое большинство населения в России должно заговорить
Партия пенсионеров: Молчаливое большинство населения в России должно заговорить
Вчера, 23:09Общество
Партия пенсионеров начала в регионах России реализацию кинематографического проекта «Сердцем за страну», в ходе которого идут съемки документального фильма, где люди рассказывают о своих проблемах.

Брендированный «кинобус» партии по факту является передвижной киностудией, путешествующей по регионам. В общей сложности съемочная группа планирует объехать свыше 30 городов центра страны. Ежедневно она проезжает по два города и разворачивает там передвижную киностудию.

Людям дают возможность рассказать о том, что для них справедливо и нет в современном социуме. 3 сентября «кинобус» посетил Вологду, где в настоящее время с рабочим визитом находится замруководителя Партии пенсионеров Андрей Широков, пишут Novostivolgograda.ru.

«Проект задумывался в качестве механизма формирования задач от народа для властей, – пояснил Широков. – Наши герои – это простые граждане, рассказывающие о своих насущных трудностях. Страна говорит, как она живет! Это что-то вроде «будки гласности», аналога знаменитого в 1990-х телепроекта. Нам ясно, что сегодня верховная власть – депутаты Государственной думы, правительство, главы регионов – не слышит население, не знает об их настоящих сложностях», – подчеркнул он. Именно об этих проблемах людям было предложено рассказать на камеру.

«Рассказывайте о своих проблемах! Не молчите! – сказал Широков людям из Вологды, которые пришли на съемочную площадку. – А мы сделаем все возможное, чтобы в нашем фильме донести это до тех, кто обязан слышать, знать и, самое главное, делать так, чтобы такие проблемы возникали как можно реже», – отметил сегодня политик.

Как считают в Партии пенсионеров, в настоящее время ситуация в политике такова, что власть не слышит народ, граждан не чувствуют и не слышат. Партия пенсионеров – это и есть те самые граждане.

«Молчаливое большинство живущих в России людей должно, наконец, заговорить, – отметил Андрей Широков. – И ценность проекта заключается в том, чтобы дать людям возможность говорить не в пределах своей квартиры, а громко и вслух. В нашем будущем фильме».

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