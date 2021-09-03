Обманутым «черными риелторами» уфимцам ответили на обращение к Герману Грефу

Обманутым «черными риелторами» уфимцам ответили на обращение к Герману Грефу
Обманутым «черными риелторами» уфимцам ответили на обращение к Герману Грефу
Вчера, 10:38ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Адвокату Рамилю Гизатуллину, который представляет интересы обманутых уфимцев, позвонил работник службы безопасности местного отделения банка.

В Сбербанке отреагировали на недавно отправленное президенту банка Герману Грефу письмо от жертв «чёрных риелторов», сообщает «Эхо Москвы в Уфе».

По словам Гизатуллина, сотрудник банка поинтересоваться, почему в обращении адресовано именно Грефу. Адвокат объяснил, что мошенники крали деньги с банковских счетов горожан, однако потерпевшим стал не банк, где люди хранили свои деньги, а сами физические лица.

Работник службы безопасности заявил, что банк готов содействовать пострадавшим от злоумышленников уфимцам. Адвокат подчеркнул, что теперь будут выяснять, почему следователи не обозначили потерпевшим банк, а только физлиц.

Напомним, под письмом подписались 10 человек. В обращении говорится, что жители Уфы стали жертвами мошенников, которых задержали в 2019 году. У них было похищено около 100 миллионов рублей. Как отметили авторы письма, они понимают, что Греф не в силах «давать каких-либо указаний» силовикам, но они надеются, что авторитет и принципиальная позиция по этому вопросу помогут решить проблему. Также жертвы «чёрных риелторов» писали письмо Владимиру Путину. В августе уфимка Нина Ткаченко отправляла уведомление в мэрию города о проведении митинга, но власти порекомендовали женщине воздержаться от проведения массовых мероприятий из-за пандемии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы