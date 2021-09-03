Обманутым «черными риелторами» уфимцам ответили на обращение к Герману Грефу

Напомним, под письмом подписались 10 человек. В обращении говорится, что жители Уфы стали жертвами мошенников, которых задержали в 2019 году. У них было похищено около 100 миллионов рублей. Как отметили авторы письма, они понимают, что Греф не в силах «давать каких-либо указаний» силовикам, но они надеются, что авторитет и принципиальная позиция по этому вопросу помогут решить проблему. Также жертвы «чёрных риелторов» писали письмо Владимиру Путину. В августе уфимка Нина Ткаченко отправляла уведомление в мэрию города о проведении митинга, но власти порекомендовали женщине воздержаться от проведения массовых мероприятий из-за пандемии.