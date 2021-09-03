Обманутым «черными риелторами» уфимцам ответили на обращение к Герману Грефу

В Сбербанке отреагировали на недавно отправленное президенту банка Герману Грефу письмо от жертв «чёрных риелторов», сообщает «Эхо Москвы в Уфе».
По словам Гизатуллина, сотрудник банка поинтересоваться, почему в обращении адресовано именно Грефу. Адвокат объяснил, что мошенники крали деньги с банковских счетов горожан, однако потерпевшим стал не банк, где люди хранили свои деньги, а сами физические лица.
Работник службы безопасности заявил, что банк готов содействовать пострадавшим от злоумышленников уфимцам. Адвокат подчеркнул, что теперь будут выяснять, почему следователи не обозначили потерпевшим банк, а только физлиц.
Напомним, под письмом подписались 10 человек. В обращении говорится, что жители Уфы стали жертвами мошенников, которых задержали в 2019 году. У них было похищено около 100 миллионов рублей. Как отметили авторы письма, они понимают, что Греф не в силах «давать каких-либо указаний» силовикам, но они надеются, что авторитет и принципиальная позиция по этому вопросу помогут решить проблему. Также жертвы «чёрных риелторов» писали письмо Владимиру Путину. В августе уфимка Нина Ткаченко отправляла уведомление в мэрию города о проведении митинга, но власти порекомендовали женщине воздержаться от проведения массовых мероприятий из-за пандемии.