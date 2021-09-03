Минпромторг РФ поддержал решение “ценового вопроса” государственными методами

Минпромторг РФ поддержал решение “ценового вопроса” государственными методами
Минпромторг РФ поддержал решение “ценового вопроса” государственными методами
3 сентября, 19:43ОбществоФото: pixabay.com
Несмотря на инфляцию цен во всем мире продавцам розничной торговли невыгодно завышать цены на социально важные товары.

По информации iz.ru, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что из-за нулевой или отрицательной наценки на товары социального значения организации ставят цены с наценкой в среднем 16-16,5%.

При этом он отметил, что продавцы розничной торговли неохотно повышают цены на продукты, а наоборот понижают ее для создания конкуренции между сетями за трафик.

Евтухов также заявил, что продукты “борщевого набора” заметно подешевели. К примеру, морковь стала дешевле на 40% за последние 1,5 месяца, картофель - на 20%. По его словам, инфляция на лук и капусту появилась из-за их позднего урожая, цена должна заметно снизиться к началу осени.

При этом Евтухов отмечает, что Россия не намерена устанавливать крайний предел наценки. Напротив, он указывает, что у государства нет задачи влиять на наценку социального значимого товара. Замглавы Минпромторга заявил, что более эффективной инициативой окажется помощь бизнесу с выстраиванием партнерских отношений и нахождением золотой середины.

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