Минпромторг РФ поддержал решение “ценового вопроса” государственными методами

При этом Евтухов отмечает, что Россия не намерена устанавливать крайний предел наценки. Напротив, он указывает, что у государства нет задачи влиять на наценку социального значимого товара. Замглавы Минпромторга заявил, что более эффективной инициативой окажется помощь бизнесу с выстраиванием партнерских отношений и нахождением золотой середины.