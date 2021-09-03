Минприроды оценивает залежи нефти в арктических морях РФ в 15,7 миллиарда тонн

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в арктических морях России залегает 15,7 миллиардов тонн нефти, 91,7 триллионов кубометров газа и 4,7 миллиарда тонн газового конденсата. Но чтобы они приобрели статус запасов, необходимо провести там геологоразведку.

Как сообщает oilcapital.ru, пока разведаны начальные суммарные ресурсы по промышленным категориям в объемах 4,7 процента по нефти, 10,1 процента по газу и 6,1 процента по конденсату. По данным главы ведомства Александра Козлова, на сегодняшний день в арктических морях, таких как море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, почти нет буровой изученности, а ресурсы разведаны не более, чем на три процента. Но приступить к изучению этих морей предстоит еще не скоро, поскольку при сложной ледовой обстановке там пока отсутствует газотранспортная инфраструктура. Пока компаниям более интересны Карское, Каспийское, Охотское и Печорское моря.

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