Минприроды оценивает залежи нефти в арктических морях РФ в 15,7 миллиарда тонн

Как сообщает oilcapital.ru, пока разведаны начальные суммарные ресурсы по промышленным категориям в объемах 4,7 процента по нефти, 10,1 процента по газу и 6,1 процента по конденсату.
По данным главы ведомства Александра Козлова, на сегодняшний день в арктических морях, таких как море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, почти нет буровой изученности, а ресурсы разведаны не более, чем на три процента. Но приступить к изучению этих морей предстоит еще не скоро, поскольку при сложной ледовой обстановке там пока отсутствует газотранспортная инфраструктура. Пока компаниям более интересны Карское, Каспийское, Охотское и Печорское моря.