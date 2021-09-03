Кто с 1 сентября получит новые выплаты в России

Осенью в России некоторым категориям жителей положены новые выплаты. Об этом сообщает РИА Новости.
С осени больничный по уходу за детьми до семи лет будут оплачивать полностью — вне зависимости от стажа, исходя из среднего заработка за два года. По оценке аналитиков, в среднем речь идет о 2,5 тыс. руб. в день.
Молодые люди от 14 до 22 лет получат по 3 тыс. руб. на посещение музеев и выставок, если оформят «Пушкинскую карту». Пенсионерам, в том числе и работающим, переведут по 10 тыс. руб. — средства переведут на банковские карты или через «Почту России».
Военным — служащим по контракту и курсантам — выплатят по 15 тыс. руб., столько же выплатят и силовикам — прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенникам и пожарным. Это пособие нельзя будет удержать по решениям судов и других органов. Некоторые социальные услуги можно будет заменить денежной компенсацией, подав заявление в Пенсионный фонд до 1 октября. В таком случае с 2022-го вместо ненужной помощи будет приходить около 1300 руб. в месяц.