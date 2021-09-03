Корпорация МСП вводит льготные продукты для малого предпринимательства

В сентябре в планах МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, - запуск кредитного продукта и “зонтичного” поручительства, который принесет малому и среднему предпринимательству дополнительно 600 млрд рублей финансирования к 2024 году.

Исаевич отметил: цель “зонтичного” поручительства - расширить объемы кредитования. Прежде всего новая мера господдержки поможет бизнесменам и компаниям, которым не хватает залога по кредиту. “Кредиты смогут получить те предприниматели, кому банки раньше отказывали. Также позволит снизить ставки”, – отметил гендиректор МСП. Цитату Исаевича приводит издание iz.ru. В результате переговоров с лидерами отрасли и учетом статистических данных сформировали продукт, который МСП Банк будет предоставлять на следующих условиях: без залога, размер кредита до 10 млн рублей и периодом до 3 лет по ставке 11,5-15%. Заявки будут рассматриваться в течение 72 часов. “Как оказалось, этот продукт очень ждет бизнес, так как сейчас они вынуждены кредитоваться под 16- или 19-процентную ставку. Продукт полностью автоматизирован. Мы протестировали его на 200 компаниях. Открыто с предпринимателями “донастроили” автоматизированные риск-метрики, чтобы этот продукт стал доступен пострадавшим отраслям”, - пояснил генеральный директор Корпорации МСП. По словам Александра Исаевича, это даст встряску рынку и позволит перейти от потребительского кредитования бизнесменов к цивилизованному кредитованию МСП и даст возможность получить кредит тем, кому банки раньше отказывали. По оценкам Корпорации МСП, более чем миллиону бизнесменов приходится брать потребительские кредиты со ставкой от 18%. Поэтому было решено разработать продукт, который встряхнет рынок и поможет перейти от потребительского кредитования к цивилизованному кредитованию малого и среднего бизнеса под справедливую процентную ставку. “Будем формировать конкуренцию на рынке”, - заявил Исаевич. Планируется вместе с ЦБ РФ подключить банки, у которых отсутствует автоматизация, к системе Корпорации МСП. Это поможет создать единый скоринг, проводить секьюритизацию, сформировать конкуренцию на рынке и в перспективе работать в чеке до 30 млн рублей. Помимо этого, в предложении развития гарантийной поддержки приоритетных категорий Корпорация МСП вместе с банками-партнерами прорабатывает коробочные продуктовые решения для компаний отрасли гостиничного бизнеса. Упор делается на поддержку создания и развития небольших отелей экономкласса, чтобы развивать внутренний туризм креативной индустрии, куда входят предприятия в области архитектуры и дизайна, издательского дела, предприятия, осуществляющие экспорт услуг (музыка, кино и проч.), а также предприятия промышленности. Также, заявил Исаевич, в 15 субъектах с бизнесом и местными властями удалось смягчить ограничения против COVID-19. Для микро- и малого бизнеса запустят “зонтичное” поручительство, благодаря которому снизятся кредитные ставки, а его получат те, кто раньше получал отказы от банков. Исаевич также рассказал о Бизнесе-ID. “Специальный электронный адрес для оперативного получения юридически значимых сообщений из различных ведомств. На это есть огромный запрос, и он понятен: если вы не получаете такую информацию вовремя, то платите рублем. Сейчас мы с коллегами из Минцифры и ФНС нашли решение, и это новшество будет формироваться в рамках действующей инфраструктуры”, - сообщил эксперт. Планируется, добавил Исаевич, запустить продукт в середине следующего года.

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