Из Уфы можно будет улететь на берега Доминиканы и Египта

В международном аэропорте Уфы в скором времени появятся прямые рейсы в Доминиканскую республику, Египет, а также и в Азербайджан.

Как сообщает международный аэропорт «Уфа» с 16 сентября у жителей республики появится возможность полететь в Египет прямым рейсом. Так, начинает действовать рейс Шарм-эль-Шейх — Уфа — Шарм-эль-Шейх, однако выполняться он будет только 1 раз в неделю. Вместительность Airbus-320, который и будет осуществлять полет, вмещает в себя 174 пассажира. Далее уже с 1 октября этого года будут осуществляться полеты на Airbus-320 в Баку, Азербайджан. Отмечается, что рейсы будут назначаться уже чаще: каждые вторник и пятницу. Также в Доминиканскую республику будут отправлять пассажиров две авиакомпании в два разных города. С 5 октября стартует направление Ла-Романа — Уфа — Ла-Романа, назначаться полеты будут 1 раз в 12 дней. Отмечается, что перелет будет осуществлять Boeing-777-300, вместительность которого — 531 человек. Второй рейс в республику будет осуществляться на Boeing-777-200 уже в Паунта-Кана. Рейсы будут назначаться также 1 раз в 12 дней.

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