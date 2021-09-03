Глава Башкирии выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы граждан восьмого сентября

Глава Башкирии выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы граждан восьмого сентября
Глава Башкирии выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы граждан восьмого сентября
Вчера, 18:55ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Пресс-конференция пройдет 8 сентября в семь часов вечера.

8 сентября в 19:00 состоится ежегодная пресс-конференция с главой Башкирии Радием Хабировым. Трансляция будет осуществляться как традиционным способом на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, так и в социальных сетях администрации Главы Республики Башкортостан.

Задать волнующий вопрос можно задать в комментариях в социальных сетях главы региона: Facebook, Instagram, Одноклассники и ВКонтакте. А также записать вопрос на видео и разместить его на сайте glavarb.ru в специальном разделе.

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