Глава Башкирии выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы граждан восьмого сентября

8 сентября в 19:00 состоится ежегодная пресс-конференция с главой Башкирии Радием Хабировым. Трансляция будет осуществляться как традиционным способом на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, Салям, UTV, так и в социальных сетях администрации Главы Республики Башкортостан.
Задать волнующий вопрос можно задать в комментариях в социальных сетях главы региона: Facebook, Instagram, Одноклассники и ВКонтакте. А также записать вопрос на видео и разместить его на сайте glavarb.ru в специальном разделе.