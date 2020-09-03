Первые пациенты высоко оценили возможности онкодиспансера, построенного СУ-10 в Уфе

На торжестве присутствовали первые лица республики, представители Министерства здравоохранения РФ и медицинского сообщества. Первые пациенты уже оценили возможности онкоцентра: учреждение уже начало свою работу.
Генеральным подрядчиком строительства выступила уфимская компания СУ-10. Возведение онкоцентра продолжалось три года: в общей сложности бюджет проекта, по данным пресс-службы главы Республики Башкортостан, составил около двух млрд руб., в том числе 686 млн руб. были направлены из федерального бюджета.
Мы все понимаем, насколько это коварная, тяжелая и, к сожалению, широко распространенная болезнь. Материальная база для лечения онкобольных нуждалась в дальнейшем развитии. Ввод в эксплуатацию этого замечательного корпуса дает очень серьезную надежду тем, кто столкнулся с онкозаболеванием. Благодарю всех строителей за проделанную работу, отметил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, выступая на церемонии открытия нового онкоцентра.
Новое здание онкоцентра — это девятиэтажный комплекс площадью более 20 тыс. кв. м, в котором разместится поликлиническое отделение и стационар. Планируется, что работать здесь будут более 250 высококвалифицированных специалистов, в том числе 68 врачей различных специальностей. Операционные и лаборатории оснащены самым современным оборудованием и средствами коммуникации, позволяющими оказывать онкобольным высокотехнологичную помощь и активно использовать возможности телемедицины.
Оснащение корпуса отличается и улучшенными бытовыми условиями для пациентов стационарного отделения. Для них предусмотрены двух- и трехместные палаты, в каждой из них установлен телевизор и холодильник. В каждой палате предусмотрены санузлы.
Организаторы мероприятия устроили церемонию передачи ключей от нового онкоцентра: от строителей — врачам. Генеральный директор группы компаний СУ-10 Валерий Мансуров вручил символический ключ главному врачу Республиканского клинического онкологического диспансера Аделю Измайлову.
Наш коллектив с гордостью может сегодня заявить: мы завершили строительство такого грандиозного для нашей республики объекта, такого нужного на сегодняшний день онкологического центра. Мы приложили максимум своих усилий и знаний, чтобы этот объект получился достойным, технологически совершенным, выполненным по современным требованиям, — отметил Валерий Мансуров.
В ответном слове главврач диспансера от лица всего медицинского сообщества и от имени пациентов учреждения выступил с благодарностью в адрес строителей и министерства здравоохранения: «Спасибо огромное всем людям, которые принимали участие в строительстве этого самого современного корпуса. Это действительно знаменательное событие для всей республики и для наших пациентов. Условия диагностики и лечения людей резко изменились. Это современное учреждение, современные условия и современное качество».
Новый корпус республиканского онкодиспансера — далеко не первый социальный объект, который строит группа компаний СУ-10. На сегодняшний день предприятие продолжает возведение нового корпуса Республиканского кардиологического центра на улице Степана Кувыкина и поликлиническое отделение Республиканской клинической больницы имени Куватова. Продолжаются работы по возведению второй очереди средней школы в уфимском микрорайоне Инорс. Ранее строители СУ-10 успешно сдали в эксплуатацию несколько школ в Уфе и Стерлитамаке, расширили хирургический корпус Благоварской районной больницы, построили поликлинику в селе Верхнеяркеево. В общей сложности благодаря специалистам СУ-10 в республике появилось более 20 новых школ, 20 детских садов, 13 культурных и медицинских учреждений, а также четыре бассейна. Общая площадь построенных объектов — более 1 млн кв. м.