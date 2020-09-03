Первые пациенты высоко оценили возможности онкодиспансера, построенного СУ-10 в Уфе

Новый корпус республиканского онкодиспансера — далеко не первый социальный объект, который строит группа компаний СУ-10. На сегодняшний день предприятие продолжает возведение нового корпуса Республиканского кардиологического центра на улице Степана Кувыкина и поликлиническое отделение Республиканской клинической больницы имени Куватова. Продолжаются работы по возведению второй очереди средней школы в уфимском микрорайоне Инорс. Ранее строители СУ-10 успешно сдали в эксплуатацию несколько школ в Уфе и Стерлитамаке, расширили хирургический корпус Благоварской районной больницы, построили поликлинику в селе Верхнеяркеево. В общей сложности благодаря специалистам СУ-10 в республике появилось более 20 новых школ, 20 детских садов, 13 культурных и медицинских учреждений, а также четыре бассейна. Общая площадь построенных объектов — более 1 млн кв. м.