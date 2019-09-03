ВКонтакте запустила конструктор QR-кодов

Конструктором можно воспользоваться на платформе VK Mini Apps (vk.com/vkapps_qr) или на отдельном сайте (vkqr.ru). Сервис бесплатный и не требует специальных навыков: достаточно выбрать макет и цвет для картинки, загрузить фотографию или логотип и добавить текст. В конструкторе есть готовые шаблоны.

Ирина Кирилушкина, руководитель продукта QR-коды ВКонтакте:

«QR-коды позволяют удобно и быстро переходить на страницы людей и компаний. С их помощью предприниматели могут привлекать новых клиентов, а авторы — делиться творчеством. Например, через QR-код легко запросить денежный перевод, собрать людей в чате, поделиться настройками Wi-Fi. ВКонтакте уже появилась целая экосистема для работы с QR: в конструкторе их можно создавать и оформлять, в камере приложения — сканировать».

За полгода QR-кодами в приложении VK воспользовались больше 10 миллионов раз. Сканируя коды, пользователи ВКонтакте подписываются на сообщества, добавляют друзей, отправляют деньги, получают кешбэк за покупку товаров в рамках акций сервиса «Чекбэк».