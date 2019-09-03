Эту программу в республике реализует компания «Башнефть», входящая в структуру НК «Роснефть».

— Обучение даст ребятам возможность получить углубленные знания, в том числе по профильным предметам, — подчеркнул и.о. вице-президента по организационному развитию и управлению персоналом ПАО АНК «Башнефть» Эльмир Ульданов. — К обучению мы будем привлекать преподавателей УГНТУ, что улучшит качество образования. У ребят появится два дополнительных года — своего рода фора для принятия решения касательно своей будущей профессии. Лучших же выпускников, которые закончат профильные вузы, мы ждем на своих предприятиях. Таким образом компания инвестирует в свое будущее, в будущее республики и страны.

Напомним, первый подобный класс был организован в прошлом году на базе уфимского лицея № 62 под кураторством филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», в этом году там же открылся второй «Роснефть-класс». В Октябрьском проект курирует другой филиал компании — ООО «Башнефть-Добыча».

— Первый «Роснефть-класс» мы открыли в уфимском лицее, недалеко от которого расположен комплекс нефтеперерабатывающих заводов и, конечно, УГНТУ. В Октябрьском есть не только филиал Уфимского нефтяного университета, но и ключевое добывающее предприятие «Башнефть-Добычи» — НГДУ «Туймазанефть», поэтому выбор Октябрьского не случаен, — отметил Эльмир Ульданов.

ООО «Башнефть-Добыча» оплатит труд преподавателей УГНТУ и аренду лабораторий, а также трансфер учеников «Роснефть-класса» от школы до филиала УГНТУ, где будут проходить занятия, и обратно.

— Мы действительно нуждаемся в высококвалифицированных сотрудниках, которые с помощью новых технологий смогут разрабатывать наши месторождения, — отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам ООО «Башнефть-Добыча» Владимир Шленев. — «Роснефть» вкладывает значительные ресурсы в развитие своих специализированных классов — в частности, несколько миллионов рублей были вложены в совершенствование материально-технической базы школы № 22 и уфимского лицея. Мы надеемся, что так удастся подготовить нашу будущую смену, которая сможет продолжить традиции, которые существуют в компаниях «Башнефть» и «Роснефть».

Владимир Шленев также заострил внимание на том, что нефтяная отрасль стала одной из самых высокотехнологичных, наряду с освоением космоса и атомной промышленностью. Это произошло потому, что легкодобываемых углеводородов практически не осталось.

— Но при этом на протяжении последних восьми лет уровень добычи «Башнефти» в Башкирии не опускается ниже 16 млн тонн нефти в год. Это все сделано нашими нефтяниками, которые используют передовые технологии и новые знания, о которых юным ученикам и предстоит узнать. И в этом смысле у ребят появляется небольшое преимущество: со школьной скамьи они начинают осваивать профессию нефтяника.

По словам директора школы № 22 Тамары Романовой, чтобы попасть в «Роснефть-класс» желающие проходили тестирование и индивидуальные собеседования. По итогам был составлен рейтинг учащихся — из 36 желающих зачислили 25 человек.

— «Роснефть-классы» — инновационная система для профильной подготовки старшеклассников, — считает Тамара Романова. — Разрабатывая учебный план, внеурочную программу и систему дополнительных занятий, мы приятно удивились и убедились в том, что ребята получат не только знания по профильным предметам, но и корпоративное воспитание в рамках нефтяной отрасли. Так, они увидят, где и над чем они смогут работать в ближайшем будущем, найдут друзей и единомышленников. Наши педагоги к новым требованиям готовы.

Непосредственно для «Роснефть-класса» в Октябрьском были куплены интерактивная доска и проектор, также в этом году ожидается оборудование в кабинет химии и компьютерные классы. Что касается графика обучения, то пока планируется проводить дополнительные занятия по четыре дня в неделю после смены в школе: специальный автобус будет отвозить ребят на занятия в филиал УГНТУ. Помимо занятий по профильным предметам, школьники смогут работать в лабораториях и пройти учебные курсы рабочих профессий с последующим получением удостоверений. По словам директора школы, ребята подходили к вопросу поступления в новый класс осознанно и знали, какой напряженный режим обучения их ждет.

— Об этом классе узнала через родителей — они увидели объявление, что идет набор, — рассказала ученица «Роснефть-класса» Елизавета Харитонова. — Меня это заинтересовало, потому что изучение работы такой крупной компании изнутри еще в школе — это, как минимум, познавательно. В ходе конкурсного отбора мы писали тесты на знания по профильным предметам — математике, информатике, физике, химии, а также проходили индивидуальное собеседование с представителями «Башнефти», «Роснефти» и педагогами нашей школы.

— Мне нравится, что в этом классе много ребят, которые уже добились определенных успехов в учебе — это мотивирует, — поделилась впечатлениями ее одноклассница Златослава Писарева. — Поступить сюда было нелегко, все целенаправленно готовилась к сложному тестированию.