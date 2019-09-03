В Башкирии проводили в последний путь годовалого малыша, убитого матерью

Накануне. 2 сентября, в сел Исмаилово сотни людей пришли проститься с маленьким Тимуром Хабировым, которого собственная мать задушила и закопала во дворе дома.

Как рассказали очевидцы похорон в соцсетях, трудно было сдержать слезы, глядя на маленький гроб и на фотографию ребенка, которую повесил на ворота дома его отец Денис. Перед фотографией на земле стояли белые цветы и лежали детские игрушки.

Мальчика похоронили по мусульманским обычаям.

Тем временем продолжается следствие по данному делу.

Напомним, об исчезновении Тимура стало известно 29 августа. Об этом сообщила 29-летняя мать ребенка Юлия, которая воспитывала Тимура и его пятилетнюю сестру Камиллу одна. С отцом мальчика она рассталась весной. Поиски ребенка вели полицейские. Спасатели, местные жители и волонтеры – всего около 200 человек.

Они почти двое суток обследовали всю территорию, прилегающую к поселку. Поздно вечером 30 августа следователям удалось выяснить у Юлии, что она сама задушила малыша и закопала во дворе своего дома.

Судя по поведению женщины, у нее есть проблемы с адекватной оценкой реальности, но это должна точно установить судебно-психиатрическая экспертиза. Есть информация, что она объясняла свой поступок плохим материальным положением, однако официального подтверждения от следствия этому нет. Судя по отзывам соседей, семья не бедствовала, имела иномарку.

Сейчас Юлия находится под стражей. Ее старая дочка Камилла пока помещена в социальный приют.