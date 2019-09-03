Родственники обвиненных в массовых беспорядках устроили пикет у мэрии Москвы

Часть родителей фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках вчера вышли на пикет к московской мэрии, сообщает телеканал «Дождь».

На пикетах приняли участие родители Сергея Абаничева, Николая Фомина, Даниила Конона и Владислава Барабанова. Они держали плакаты со словами «Свободы моему сыну», «Студентов сажают на тюрьму за политические убеждения» и «Абсурдное дело 212 должно быть прекращено».

Напомним, после несогласованного митинга 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек. 13-ти из них предъявили обвинение в рамках уголовного дела «о массовых беспорядках». Среди них – уроженец Уфы, выпускник МФТИ Айдар Губайдулин.