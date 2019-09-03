Родственники обвиненных в массовых беспорядках устроили пикет у мэрии Москвы
Речь идет о родственниках 12 человек.
Часть родителей фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках вчера вышли на пикет к московской мэрии, сообщает телеканал «Дождь».
На пикетах приняли участие родители Сергея Абаничева, Николая Фомина, Даниила Конона и Владислава Барабанова. Они держали плакаты со словами «Свободы моему сыну», «Студентов сажают на тюрьму за политические убеждения» и «Абсурдное дело 212 должно быть прекращено».
Напомним, после несогласованного митинга 27 июля в Москве были задержаны более 1300 человек. 13-ти из них предъявили обвинение в рамках уголовного дела «о массовых беспорядках». Среди них – уроженец Уфы, выпускник МФТИ Айдар Губайдулин.
Кстати, сегодня стало известно о задержании еще одного участника протестных акций в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму. Журналиста Илью Азара арестовали около 9 часов вечера, когда он вышел покурить на лестничную площадку в домашних тапочках и штанах. Он пытался объяснить, что дома с открытыми дверями остался его ребенок, которому нет и двух лет, сообщает «Новая газета».