Поэт Игорь Николаев рассказал о своей песни «Третье сентября»

Песня стали хитом после того, как ее исполнил певец Михаил Шуфутинский. Об этом информирует RNS.

По словам Николаева, ему как автору очень лестно, что песня «Третье сентября» фигурирует во множестве постов, мемов и хайпов. Однако эта дата ничего не значит. Словосочетание просто идеально легло на мелодию композитора Игоря Крутого.

После выхода песни она обросла сюжетом и драмой. Появилось второе сентября, где «было всё у нас всерьез». Именно таким образом появляются произведения, которые приходят надолго, отметил Игорь Николаев.

Поэт добавил, что в России возник новый «красный день календаря» - третье сентября. Большой вклад в это внесли Михаил Шуфутинский и Игорь Крутой.

Михаил Шуфутинский написал под постом Игоря Николаева в Instagram положительный комментарий. Он поблагодарил автора за текст, а композитора за музыку.