Начало учебного года в Уфе ознаменовалось серьезными пробками

С началом нового учебного года в Уфу вернулись пробки. Сегодня их плотность достигла 8 баллов.

Вероятно, это связано тем, что большинство родителей в плохую погоду решили довезти своих детей до учебных заведений сами на личном транспорте. Нельзя также забывать о студентах, которые пользуются личным авто.