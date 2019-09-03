Начало учебного года в Уфе ознаменовалось серьезными пробками
Вчера, 10:10ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
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Плотность пробок сегодня утром в столице Башкирии достигла 8 баллов.
С началом нового учебного года в Уфу вернулись пробки. Сегодня их плотность достигла 8 баллов.
Вероятно, это связано тем, что большинство родителей в плохую погоду решили довезти своих детей до учебных заведений сами на личном транспорте. Нельзя также забывать о студентах, которые пользуются личным авто.
Сервис «Яндекс-Пробки» по ситуации на 10 часов утра сообщает, что транспортные заторы возникли на Демском шоссе, где зафиксировано три ДТП, а также на улицах Пугачева, Сочинской, проспекте Октября. Движение все еще затруднено на улице Галле до улицы 50 лет СССР из-за ремонтных работ. Согласно сервису, автомобилистам также следует объезжать улицы Чудская и Маршала Жукова.
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