Фото: pxhere.com
На пост главы правительства Грузии претендует глава МВД Георгий Гахария
Вчера, 15:22Общество
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Руководство правящей в Грузии партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» назвала имя претендента на должность премьер-министра страны.
Им стал нынешний глава Министерства внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Об этом информирует RNS.
На заседании политического совета «Грузинской мечты» Гахария выразил благодарность за поддержку каждому члену партии и политсовета. Особо глава МВД поблагодарил своего предшественника Мамуку Базхтадзе. Тот проделал большую работу.
В понедельник, второго сентября Мамука Базхтадзе ушел с поста главы правительства Грузии. Мужчина занимал эту должность с 20 июня прошлого года.
По грузинскому законодательству полномочия премьер-министра прекращаются сразу как тот уходит в отставку. Кабинет министров при этом работу не останавливает вплоть до назначения нового главы правительства.
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