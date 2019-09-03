На пост главы правительства Грузии претендует глава МВД Георгий Гахария

Им стал нынешний глава Министерства внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Об этом информирует RNS.

На заседании политического совета «Грузинской мечты» Гахария выразил благодарность за поддержку каждому члену партии и политсовета. Особо глава МВД поблагодарил своего предшественника Мамуку Базхтадзе. Тот проделал большую работу.

В понедельник, второго сентября Мамука Базхтадзе ушел с поста главы правительства Грузии. Мужчина занимал эту должность с 20 июня прошлого года.